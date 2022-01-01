В рамките на специализирана полицейска операция на българо-турската граница, граничен полицейски наряд и служители от жандармерията са заловили по пътя за Бургас седем незаконни мигранти, съобщиха от МВР.



Чужденците са били без документи и се определят като сирийски граждани. Те били скрити в автомобил с варненска регистрация управляван от 20-годишен мъж от град Аксаково.



Вчера граничните полицаи са установили още девет незаконни имигранти в района на Малко Търново. Те са били открити в тайник на лекотоварен автомобил, шофиран от 30-годишен мъж от Бургас.



При друг случай от 12 януари в ГПУ-Средец са били задържани 23-годишен каналджия от Сливен и четирима нелегални имигранти от Пакистан, които той превозвал с автомобила си.