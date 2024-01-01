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за пострадалите при, община Болярово, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.Мъжът е арестуван в крайморския град, предаде кореспондентът на БТА Галя Тенева. Той ев Бургас, в която е имало 2000 лева.Задържаният е, криминално проявен и осъждан. Той е направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.Припомняме, че през юли тази годинаи стопански постройки, десетки хора бяха евакуирани. В гасенето на огъня се включиха няколко екипа пожарникари от Ямбол, Сливен, Бургас, Хасково. В помощ на огнеборците се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, два хеликоптера, противопожарни автомобили и булдозери от Турция.