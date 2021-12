Вместо заря хората в някои градове от страната ще гледат светлинно шоу (ВИДЕО)

разничната онлайн програма на Община Бургас продължава на 31 декемвриКонцертът може да гледате на фейсбук страниците на Община Бургас, БНР Бургас, GoToBurgas, Димитър & Христо.Дуетът Димитър Атанасов и Христо Младенов изнесе спектакъла през септември. На лятната сцена във вътрешния двор на обновения Културен дом НХК прозвучаха едни от най-големите хитове на тандема.Към тях на сцената се присъединиха Гергана Великова, Кристиан Грънчаров, Михаела Найденова, Емилио Мархолев, Щерион Пилидов. Събитието се организира с подкрепата на Община Бургас. Медиен партньор е БНР Бургас.На рождения ден на Димитър Атанасов, концертът ще бъде излъчен онлайн като част от културната програма на Община Бургас. В празничната онлайн програма са включени едни от най-атрактивните събития от годината, изцяло организирани или финансирани от Общината.19:00 часаВечер на българската музика с Димитър & Христо1 януари13:00 часа„Олимпийският Бургас“Телевизионен очерк за олимпийската шампионка по художествена гимнастика и почетен гражданин на Бургас Стефани Кирякова.17:00 часа„Музика, вдъхновена от морето“ (С финансовото съдействие на Община Бургас).Тони Димитрова и Стефан Илчев - "Близкият"; Кристиян Грънчаров (Kris Gran - My Heart Belongs To You (feat. Miglena), Марияна Добрева - Велева (Acoustic Point – „Синя нощ“).Коледни песни от бургаски творци (от 17.05 часа, като отделна част).2 януари13:00 часа„Музика, вдъхновена от морето“ (повторение).15:00 часа„Бургас и морето“ 2021 - национален конкурс за забавна песен.17:00 часа„Да повярваш в Коледа“ - празничен концерт на Детски хор „Милка Стоева“ при Младежки културен център – Бургас, с ръководители: Миглена Славова, Лили Бедросян, Мариета Секлемова и Светла Стоева.13:00 часаТеатрална школа „Талантино“ представя „Училище за смотаняци“ от Румяна Капинчева.Постановка: Станимир Карагьозов;Хореография: Златина Амелова;Костюми: Боряна Стамболиева.15:00 часа„Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас“Гала-концерт на Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004 Бургас“.