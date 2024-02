Смартфоните са се превърнали в неразделен инструмент и помощник в ежедневието на милиарди хора по целия свят. Според платформата Statista през 2023 г. има около 6,7 млрд. смартфона, които използват интернет връзка. А данни на StatCounter показват, че над 95% от търсенията на информация през мобилно устройство се извършват през търсачката на Google.

Няма спор, че търсачката на интернет гиганта е сред най-добрите на пазара и популярността ѝ е ясно доказателство за това. Но Google не разчита на натрупаната слава, а работи постоянно по допълнителното усъвършенстване на технологията си. И то не само „под капака“, т.е. сложните алгоритми, които да откриват информацията.Променят се и навиците на потребителите. Те искат да могат да работят с устройството си още по-бързо и лесно. Включително и да търсят информация за много интересни неща, които виждат около себе си и в социалните мрежи. Затова Google създаде новата функция Circle to Search, която направи дебют заедно с новата серия смартфони Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

Чрез Circle to Search with Google, търсенето става много по-интуитивно и лесно. Просто трябва да се натисне и задържи Home бутонът и след това да се огради с пръст (може и със стилуса S Pen за Galaxy S24 Ultra) желаният обект на дисплея. Технологията на Google ще го разпознае и ще ни покаже веднага повече информация за него. И това работи във всяко едно приложение, снимки, видео и т.н. При това може да го маркираме и с друг жест, например щрихиране или просто докосване.Ето как: гледаме клип в YouTube – влог от пътешествие. И да, видеото изглежда прекрасно, благодарение на Dynamic AMOLED 2X дисплеите, които имат моделите от гамата Galaxy S24. Те са със 120Hz динамично опресняване на картината и HDR за още по-красиви изображения. В кадъра забелязваме интересно непознато ястие или атрактивно облекло, или нещо друго. Досега можеше единствено да си кажем „колко вкусно изглежда“ “ или пък „колко ми харесват тези маратонки“. А със Circle to Search with Google можем просто да паузираме видеото и да активираме функцията, за да оградим ястието и да разберем повече за него.Или пък забелязваме интересна забележителност на снимка в интернет статия, непозната порода куче в Reels-а в социална мрежа или дори табели и информация на чужд език. Всичко това също може да бъде оградено и потърсено чрез Circle to Search with Google, ще получим повече информация или превод на текста. Така вече можем да научаваме повече за всичко, по всяко време и навсякъде.

Както споменахме, Circle to Search with Google работи с всички приложения и позволява да продължим работата си с тях от там, докъдето сме стигнали, след като приключим търсенето. Не ни ограничава и ако в кадъра има множество обекти. Функцията ще търси само този, който оградим или маркираме по друг начин. Работата с нея е много лесна и интуитивна и определено се свиква много бързо. Неусетно човек започва да търси повече информация, тъй като всичко става без да се прекъсва процеса на работа. Любопитството определено ще бъде подхранено чрез Circle to Search with Google, но не само заради тази технология.Серията Galaxy S24 има още много какво да ни предложи, за да ни освободи от ограниченията. Платформата Galaxy AI на Samsung може да прави резюмета на текстове в интернет страници, както и да резюмира и превежда аудио записи. А функциятапозволява да водим телефонни разговори с хора на чужди езици, като тя ще превежда двупосочно в реално време.

може да превежда в реално време разговор между двама души, които са физически заедно и ще показва превода на дисплея на модела от серията Galaxy S24. И дори не е нужна интернет връзка.

Пакетът функции на Galaxy AI включва и. Той ще помага да подбираме правилния начин да се изразим, така че да не останем неразбрани от получателите на съобщенията ни. В Samsung Keyboard е вграден и преводач за съобщения и имейли на 17 езика, които с времето ще стават все повече. С тези функции със сигурност няма да останем изключени от разговор, дискусия и няма да пропускаме никаква информация около нас.

Серията Galaxy S24 идва и с ProVisual Engine. Това е още един комплект инструменти на Galaxy AI, които са насочени към оптимизиране и подобряване на снимките, които правим с камерите на смартфоните. Galaxy S24 Ultra например има и система Quad Tele System с 5х оптично увеличение и допълнително подобрение на хибридния зуум, който достига до 100х. ProVisual Engine подобрява качеството на кадрите и улеснява подбора на правилните настройки при правенето на кадрите.пък помага след като вече сме направили снимките. Чрез тази функция можем да поискаме от Galaxy AI да предложи перфектните промени за всеки кадър, така че да оптимизира светлината, цветовете и детайлите, за не остане нищо пропуснато.

А чрезможе да маркираме и променяме мястото на обекти в кадрите, като Galaxy AI ще генерира фона, който да запълни празното пространство и да завърши кадъра.Няма да може да намерим нищо със смартфона си, ако той не работи Galaxy S24 Ultra идва с мощен процесор Snapdragon 8 Gen 3 за Galaxy. Той е специално оптимизиран за смартфона и може без проблем да се справя с всички функции с изкуствен интелект, без да забавя работата си дори за миг. Корпусът на Galaxy S24 Ultra е с рамка от титан и стъкло Corning Gorilla Glass Armor, което е 4 пъти по-устойчиво на надрасквания и с 50% по-здраво. И е с рейтинг IP68 за устойчивост на прах и вода.

