се оформяна игралната индустрия, съобщи, председател на Управителния съвет АИИБ по време на откриването на BEGE 2023.„Компании от цял свят избират да инвестират в страната и да пренесат офисите си тук. Вече има над 30 чуждестранни компании, които ситуират студиата си за стриминг, техническия съпорт и обслужването на клиенти в София и Пловдив. Тези бранодве създават нови работни места на висококвалифицирани кадри”, добави той.започна с официална церемония, на която присъства директорът на дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности" към Националната агенция на приходите,и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.Александър Попов, заяви: „Поканата да бъда тук показва, че ние, като регулатор, сме успели да изградим взаимно доверие и добри партньорски взаимоотношения с бизнеса. Изложението демонстрира и налага стандарти в сектора като с всяка година имиджът му повдига профила на игралната индустрия“.изложители от 65 страни от три континента, които са обединени да показват тенденции и иновативни решения в бранша. Темата на изложението тази година е Proximity. Where Progress Takes Root.– производители и доставчици, наземни и онлайн оператори, афилиейти, доставчици на платежни услуги, медии и асоциации. Организатор на събитието е(АИИБ).Преди церемонията се проведе официална“ в присъствието на експерти от бранша, сред които Ангел Ирибозов (България), Питър Ремерс (Нидерландия), генерален секретар на The European Association for the Study of Gambling, д-р Йорг Хофман, старши партньор в адвокатска кантора Melchers (Германия), Джема Буур, старши сътрудник в Harris Hagan (Великобритания) и Алексис Висени, съосновател и изпълнителен директор на Unibo (Малта). Сред акцентите на техните изказвания бяха актуалните данни за игралната индустрия в България и света, превръщането на нашата страна в технологичен хъб за игралния сектор, рекламата на хазарт в условията на регулаторен поток, както и технологични тенденции и ролята на изкуствения интелект (ИИ) за подобряването на потребителското изживяване., онлайн индустрията, регулатори и експерти, които обменят информация, опит и идеи.предоставя информация и анализа за последните регулаторни и технологични промени в игралната индустрия не само в Европа, но и в цял свят. Сред темите на форума тази година са геймификацията и ИИ, тенденциите в дигиталния маркетинг, както и настоящето и бъдещето на регулациите и отговорната игра в игралния бранш.