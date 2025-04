Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано рано тази сутрин в окръг Ван в Източна Турция, съобщи турската Дирекция по управление на бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от Анадолската агенция.

Трусът е регистриран в 03:39 ч. на дълбочина от 6,95 километра, като епицентърът му е бил в град Башкале в окръг Ван. Няма информация за нанесени щети вследствие на земетресението.

ORTAYAZI-BASKALE (VAN)

Büyüklük: 4.2

Tarih:

22.04.2025

Saat:

03:39:40

Derinlik:

5.0 km #deprem #VAN pic.twitter.com/LsBzD6BS4r — Deprem Bilgi Sistemi (@DepremBilgiTR) April 22, 2025

Снощи в 20:24 ч. е регистриран трус с магнитуд 4,3 в окръг Кютахия в Западна Турция, съобщават още от АФАД. Епицентърът му е бил в близост до град Симав, а дълбочината на труса е била 13,43 километра.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.3 occurred 15 km NW of #Simav (#Turkey) 5 min ago (local time 20:24:38). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/34r16191hA

🖥https://t.co/iuWlWghDNB pic.twitter.com/a4WQMzRPyR