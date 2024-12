Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер разтърси монашеската общност в Света в Североизточна Гърция сутринта на 13 декември.

По данни на Атинския геодинамичен институт към Националната обсерватория в Атина епицентърът на земетресението е бил на 10 км западно-северозападно от Кариес на дълбочина 13,7 км.

Земетресението е било предшествано от два по-слаби труса с магнитуд 3,7 и 3,1 по Рихтер, съобщи в. „Катимерини“.

Не се съобщава за нанесени щети или за пострадали.

