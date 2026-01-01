Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява на положителен резултат от днешната среща на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Русия и че подкрепя преговори между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, предаде Ройтерс.

В интервю за телевизия "Фокс нюз" Зеленски посочи, че разговорите му с Уиткоф в Осло вчера са били продуктивни и че Украйна е готова да води дипломатически преговори. Той благодари на САЩ за възстановяването на обмена на разузнавателна информация и изрази надежда, че ограниченията върху сателитните услуги "Старлинк" и "Старшийлд" скоро ще бъдат премахнати.

"Надявам се, че след няколко часа, не знам точно колко, ще имаме някакъв резултат, дай боже положителен", заяви Зеленски.

Украинският президент подчерта, че е важно бойните действия да бъдат прекратени, за да се премине към дипломация и постигане на споразумение, включващо гаранции за сигурност. Той приветства призива на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня.

"Важно е да водим тристранни преговори", заяви Зеленски пред предаването "Фокс енд Френдс", като уточни, че има предвид разговори между него, Тръмп и руския президент Владимир Путин.

Той добави, че би било още по-добре, ако в преговорите могат да бъдат включени и европейски държави.

Зеленски подчерта също, че Украйна е готова да преговаря във всякакъв формат и по всякакви въпроси. "Винаги съм казвал, че сме готови за преговори във всякакъв формат и по всяка тема. Имам само една молба: моля ви, не говорете за нас без нас", заяви той.