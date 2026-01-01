Германски гражданин беше арестуван в Русия за това, че е се е сражавал като наемник в полза на Украйна, съобщи днес Федералната служба за сигурност (ФСС), цитирана от Франс прес и руски новинарски агенции.

След като пристигнал в Украйна през ноември 2025 г., мъжът, които в миналото се е сражавал в Афганистан и Сирия, “подписал тригодишен договор с въоръжените сили на Украйна (ВСУ)”, преди да дезертира заради неизплатени възнаграждения, отбеляза ФСС.

По данни на руските спецслужби той е бил снайперист в едно от структурните подразделения на силите за териториална сигурност на Украйна в периода 2016-2018 г. В това подразделение са служили и британски поданици.

“През ноември 2025 г. наемникът отново пристигнал на територията на Украйна с цел печалба, сключил договор за военна служба с ВСУ за три години, но не получил обещаното възнаграждение и дезертирал”, съобщи ФСС.

В момента се обсъжда повдигането на обвинения за престъпление срещу задържания за наемничество. Установено е, че в периода 2004-2010 г. чужденецът е взел участие във военни действия в състава на германски контингент в Афганистан. От 2006 до 2008 г. той е участвал във въоръжения конфликт на територията на Сомалия, а от 2008 до 2010 г. е воювал в Сирия в качеството си на наемник.