Хитът "Waterloo", с който шведската група ABBA (АББА) печели Евровизия през 1974 г., е любимата песен от популярния конкурс на британците, според допитване сред слушателите на Би Би Си Радио 2.



ABBA и до днес остават едни от най-обичаните изпълнители във Великобритания, въпреки че по ирония страната не присъжда точки на групата във финалната вечер.



Участниците в допитването е трябвало да изберат между три и 15 от любимите си песни от 65-годишната история на конкурса, като резултатите отреждат първото място на ABBA.



Изпълнението на "Евровизия" през 1974 г. "изстрелва" групата до върховете на международната слава. От "Waterloo" са продадени близо шест милиона копия по целия свят.



Топ 20 на любимите песни на британците от Евровизия изглежда така:



№1 „Waterloo“ на ABBA

№2 „Making Your Mind Up“ на Bucks Fizz

№3 „Love Shine a Light“ на Katrina and the Waves

№4 „Save Your Kisses for Me“ на Brotherhood of Man

№5 „Puppet on a String“ на Санди Шоу

№6 „Euphoria“ на Лорийн

№7 „Rise Like a Phoenix“ на Кончита Вурст

№8 „What's Another Year“ на Джони Логан

№9 „Heroes“ на Монс Селмерльов

№10 „Ooh Aah... Just a Little Bit“ на Джина Джи

№11 „Fairytale“ на Александър Рибак

№12 „Congratulations“ на Клиф Ричард

№13 „All Kinds of Everything“ на Dana

№14 „Boom Bang-a-Bang“ на Лулу

№15 „Hold Me Now“ на Джони Логан

№16 „One Step Out of Time“ на Майкъл Бол

№17 „Hard Rock Hallelujah“ на Lordi

№18 „Ein bißchen Frieden“ на Никол

№19 „Diva“ на Дана Интернешънъл

№20 „Beg, Steal or Borrow“ на The New Seekers