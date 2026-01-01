Четирима души бяха ранени при взрив на самоделно устройство в гръцката столица Атина днес, съобщава гръцката телевизия "Скай". Двама от ранените са полицейски служители. Един от пострадалите е със сериозни наранявания.
Инцидентът е станал днес следобед. Самоделното взривно устройство е избухнало на входа на жилищна сграда в квартал Колонос.
Силен взрив частично срути сграда в центъра на Атина, трима души са ранени (ВИДЕО)
Преди взрива в полицията е получено анонимно обаждане с искане на мястото да бъдат изпратени полицаи. Претекстът за сигнала към полицията е било предаването на раница с ваза, която е имало съмнения, че съдържа наркотици. На място е изпратен полицейски служител, който е взел раницата. В този момент самоделното взривно устройство е избухнало.
Полицията разследва версията устройството да е било поставено в раницата като целта да е била раняването на полицейски служители.
Шест станаха жертвите в Атина, след като взрив срути сграда
На място са изпратени части на антитерористичната служба, шест пожарни коли и 18 огнеборци, полицейски части и две линейки.
При взрива не е възникнал пожар.
Пострадалите са настанени в болница.