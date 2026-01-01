Четирима души бяха ранени при взрив на самоделно устройство в гръцката столица Атина днес, съобщава гръцката телевизия "Скай". Двама от ранените са полицейски служители. Един от пострадалите е със сериозни наранявания.

Инцидентът е станал днес следобед. Самоделното взривно устройство е избухнало на входа на жилищна сграда в квартал Колонос.

Силен взрив частично срути сграда в центъра на Атина, трима души са ранени (ВИДЕО)

Преди взрива в полицията е получено анонимно обаждане с искане на мястото да бъдат изпратени полицаи. Претекстът за сигнала към полицията е било предаването на раница с ваза, която е имало съмнения, че съдържа наркотици. На място е изпратен полицейски служител, който е взел раницата. В този момент самоделното взривно устройство е избухнало.

Полицията разследва версията устройството да е било поставено в раницата като целта да е била раняването на полицейски служители.

Шест станаха жертвите в Атина, след като взрив срути сграда

На място са изпратени части на антитерористичната служба, шест пожарни коли и 18 огнеборци, полицейски части и две линейки.

При взрива не е възникнал пожар.

Пострадалите са настанени в болница.