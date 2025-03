Нападение срещу Генералното консулство на Ирак в Истанбул бе извършено късно снощи, предаде кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

Говорителят на турското министерство на външните работи Йонзджу Кечели посочи, че сградата на Генералното консулство на Ирак, намираща се в квартал Шишли, е била подложена на обстрел от двама души, които са пристигнали в района с мотор.

По информация на иракското посолство по сградата са били изстреляни осем куршума.

Няма информация за пострадали при нападението.

Предприето е разследване по случая.

#Turkey (#Türkiye) 🇹🇷: Criminal group "The DALTONS" carried out shooting attack against #Iraqi Embassy in the city of #Istanbul.



Perpetrators seemingly armed with 7.62x39mm AK-47 pattern assault rifle(s). The attack was carried out after the gang's leader arrested in #Iraq 🇮🇶. pic.twitter.com/ByITYy8t2q