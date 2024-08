Google News Showcase

Allocasin произвежда кухни за вграждане вмалка суверенна държава в Централна Италия.Лоренцо Арканджели, генералният мениджър на Allocasin , казва, че компанията очаква с нетърпение да получи пълен достъп до, но засега продажбата на клиенти в ЕС е свързана с допълнителни бюрократични процедури, предаде VOA/Voice of America."Тя е свързана с допълнителни разходи и затова клиентът я намира за, а компания също я намира за пречка. Да се обясни документацията на европейски клиент не е толкова лесно", казва Арканджели.Производителите от Сан Марино ще получат достъп до единния пазар на ЕС, най-големия търговски блок в света, по силата на споразумение, което може да влезе в сила доФинансовата индустрия на страната обаче еСан Марино е преследвана от публикации в западните медии заСлужители на ЕС също така изразиха загриженост, че неспазването от страна на определени стандарти заможе да отвори вратичка за нелегални руски пари в ЕС.През април The Economist определи отношенията на Сан Марино с Русия катоТой разкрива, че страната е назначилафранцузин с дългогодишен опит в областта на връзки с Кремъл, за свой посланик и не е съобщила заСлужител на Сан Марино заяви пред VOA, че статията е"Не само да е, но и да се опита да продаде една история, и аз им казвам кой им е платил да го направят, защото със сигурност съмненията не бяха добре за Сан Марино", казва Маурицио Брагани.В статията на Economist се отбелязва също, че почетен консул на Сан Марино в Москва до февруари е бил, третият най-богат гражданин на Русия според списание Forbes.В отговор на коментарите на Браграгни пред VOA редакторът на The Economist за Европа заяви, че те стоят зад репортажа си.В разрез с традиционната си политика на неутралитет Сан Марино гласува за осъждане на руската инвазия в Украйна при гласуването в ООН през март 2022 г."Така че промените са, както се казва, че отношенията са напрегнати. Дали ще станат ощеи дали Руската федерация ще използва Сан Марино, за да заобиколи тези санкции, не мисля", казва Дмитрий Потапенко, руски икономист и политик.Анализаторите обаче твърдят, че банковите органи на ЕС имат основателна причина да проучат внимателно кандидатурата на Сан Марино за по-голям достъп до финансовия сектор на блока"ЕС вдига знамето, това е много сериозно и те са извършили своята надлежна проверка. И може би за тях е необичайно да усещат този вид натиск, защото може би не получават толкова голямо внимание в световен мащаб за тези въпроси. Но това няма значение.", казва Джонатан Кат, анализатор от института "Брукингс".Докато производствени предприятия като Арканхелис очакват с нетърпение благоденствие от получаването на пълен достъп до пазара на ЕС, друга европейска микродържава -, се отказа от подобни преговори с ЕС миналата година, след като регулаторните органи изразиха загриженост относно