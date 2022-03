най-голямата подобна централа в Европа, гори, съобщи кметът на намиращия се наблизо град Енергодар, цитиран от Ройтерс.Имаше ожесточени боеве между местни сили и руски войски, съобщава Дмитро Орлов в онлайн пост. Той добави, че при боевете са дадени жертви, без да уточнява подробности.Украинските спасителни служби съобщиха, че са успели да достигнат до ядрената централа, в която избухна пожар след обстрел от страна на руски военни сили. На обекта работят 44 пожарникари и 11 пожарни коли, се казва в изявление, публикувано във Фейсбук. По-рано украинските власти съобщиха, че в, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Организацията цитира данни на украинските власти, според които

Украинската Служба за извънредни ситуации съобщи по-рано, че в резултат на руския обстрел е възникнал пожар на територията на Запорожката АЕЦ в учебно-тренировъчния корпус, който в 6,20 часа местно време е бил потушен. Изключен е бил Трети енергоблок. Кметът на близкия град Енергодар каза, че на територията на централата има ранени.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!