Иран обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че се е опитал да диктува политиката на САЩ в преговорите относно ядрената програма на Техеран, предаде АФП.

„Удивително е колко нагло Нетаняху диктува на президента Тръмп какво може и какво не може да прави в дипломатическите си отношения с Иран“, написа външният министър Абас Арагчи в публикация в "Екс".

Israel’s fantasy that it can dictate what Iran may or may not do is so detached from reality that it hardly merits a response.



What is striking, however, is how brazenly Netanyahu is now dictating what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran.…