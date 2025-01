Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп ще използва произведени в Турция хавлиени кърпи през новия си мандат в Белия дом, съобщава "Хюриет дейли нюз".

Хавлиите, които са изработени специално за Белия дом, са произведени в текстилна фабрика в турския западен град Денизли – един от най-значимите центрове за домашен текстил в страната и света.

Върху всяка от кърпите и халатите, които бяха представени на изложение за домашен текстил, стои бродерия с надпис "Белия дом" и орел с разперени криле и пет звезди помежду им.

The towels Donald Trump will use in the White House were made in Denizli, Turkey pic.twitter.com/Ohy9l3s3I4