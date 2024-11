Министерството на вътрешните работи на ОАЕ заяви, че е започнало предварително разследване на трима узбекистанци, задържани за убийството на молдовския гражданин и еврейски равин Цви Коган.

В изявление министерството идентифицира тримата мъже на 28, 33 и 38 години и публикува снимки, на които всеки от тях е с белезници на ръцете.

Three suspects were arrested in the United Arab Emirates, with the accusation of murdering the Israeli rabbi Zvi Kogan on Sunday. The Emirati ministry of interior released a statement identifying three blindfolded Uzbek men. The investigation is still ongoing, as the authorities… pic.twitter.com/DXUq6QzDYK