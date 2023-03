Тригодишно момиче застреля случайно четиригодишната си сестра в семейния им дом с полуавтоматичен пистолет, но не е ясно дали някой от петимата присъстващи възрастни ще бъде обвинен, предаде The Guardian.



За съжаление случаят е завършил с фатален край.



Служителите, които първи са се отзовали, са намерили убитото момиче, докато са отговаряли на спешно повикване в 19,30 ч. за ранен малолетен в апартамент в предградията на Хюстън, се казва в изявление на местния шериф. Тя е била там с петима възрастни - включително майка си и доведения си баща, - когато по-малката ѝ сестра грабнала зареден полуавтоматичен пистолет и я застреляла, научили първите респонденти.



Всички възрастни са вярвали, че поне един от останалите е гледал момичетата, но никой не ги е наблюдавал, докато са били в спалнята, заяви пред репортери шерифът на провинция Харис Ед Гонзалес.



Момичето е починало на място и все още не е ясно дали някой от възрастните ще бъде обвинен в престъпление за това, че не се е уверил, че пистолетът, използван при стрелбата, е недостъпен за децата.



"Изглежда, че това е поредната трагична история, в която дете получава достъп до огнестрелно оръжие и наранява някой друг", каза Гонзалес пред репортери.



Гонзалес добави, че убийството илюстрира необходимостта притежателите на оръжия да се отнасят отговорно към тях.



Организацията с нестопанска цел за изследвания и политика Everytown for Gun Safety изчислява, че годишно 19 000 деца и тийнейджъри биват простреляни и убити или ранени.



Макар че смъртоносните стрелби в училища като тази, при която миналата година в Увалде, Тексас, загинаха 19 ученици и двама учители, заемат най-много места в новините, според Everytown for Gun Safety огромното мнозинство от убийствата на деца и тийнейджъри с огнестрелно оръжие - умишлени и случайни - се случват в домовете им.