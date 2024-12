Украинец, тръгнал на опасно пътуване през румънските планини, бягайки от войната в Украйна, бе спасен в дълбока клисура при минусови температури с необичаен спътник: неколкомесечно коте на име Пийч.

Над дузина спасители се бориха със снежните виелици, за да спасят 28-годишния Владислав Дуда, намерен „подгизнал и премръзнал“ с тежка хипотермия в дълбока 400 метра клисура в северната част на окръг Марамуреш, съобщи местната планинска спасителна служба.

Дуда избягал от Украйна, за да не бъде призован във въоръжените сили на страната си, воюващи срещу Русия, уточнява АП.

A Ukrainian draft dodger saved by a kitten.



He illegally crossed the border into Romania, nearly freezing to death in the mountains before being rescued by Romanian rescuers, the Associated Press (AP) reports.



According to the agency, rescuers in Maramureș County, northern… pic.twitter.com/diLBGdZ4t6