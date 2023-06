В центъра на Париж избухна голям пожар, който доведе до частично срутване на сграда и рани най-малко 16 души, съобщи полицията, предаде АФП. Пожарът е възникнал в историческия 5-и район на столицата и е бил предшестван от изтичане на газ, съобщи кметът на района в Twitter.

По-рано френските медии, цитирайки местни жители, съобщиха, че преди пожара е имало силна експлозия. Междувременно френските прокурори заявиха, че причината за взрива не е установена.

Министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен помоли в Twitter хората да не навлизат в района, за да не пречат на масовото разполагане на пожарникари и полицаи.

BREAKING: Gas explosion at the Paris American Academy, injuring at least 6 people pic.twitter.com/Yy6DPqpjVh