Посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт заяви в интервю за местна медия, че неговата страна ще задейства чл. 5 от Вашингтонския договор, ако държава от алианса бъде нападната. Силно препоръчвам да не се напада страна от НАТО, това би било много лоша идея, каза Уайт, попитан дали САЩ биха реагирали, ако Русия нанесе удар по държава от пакта.

Белгия обмисля да изпрати войски в Украйна, но след мирно споразумение

По неговите думи САЩ не спират и не забавят умишлено предаването на разузнавателни данни на Украйна. Посланикът увери, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не взима страната на Русия, а полага истински усилия за постигането на мир. Той призова да се даде повече време за този процес.

Тръмп увери: Путин няма да нападне територията на НАТО

Уайт изрази убеденост, че усилията на Тръмп ще доведат до резултат и че за президента това е водеща задача. Посланикът отчете важната роля на Европа и в частност на Белгия за постигането на мир в Украйна. По неговите думи преговарящият от американска страна Стив Уиткоф е най-приближеният до Тръмп и това, че е зает с преговорите, показва истинската воля на Тръмп за напредък в мирния процес.