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Руският милиардер Михаил Фридман е бил задържан в Лондон по подозрения за пране на пари, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС, след като Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство съобщи, че е бил арестуван "богат руски бизнесмен".

Според изявлението агенцията по престъпността заяви, че бизнесменът, чието име не посочва, е бил арестуван в четвъртък в дома си в Лондон по подозрения в пране на пари, заговор за измама на Министерството на вътрешните работи и заговор за лъжесвидетелстване. По-късно мъжът е бил освободен под гаранция, се казва в него.
 
Фридман, който стои зад Alfa Group, една от най-големите частни инвестиционни групи в Русия, е включен в списъка на ЕС със санкции. ЕС нарече 58-годишния Фридман "висш руски финансист и сътрудник на близкото обкръжение на Путин", когато го включи в списъка със санкции в края на февруари.
 
В изявлението си от събота британската агенция за борба с престъпността съобщи, че 58-годишният мъж е сред тримата мъже, задържани от служители на звеното за борба с клептокрацията в четвъртък в "резиденция за няколко милиона паунда" в Лондон. И тримата мъже са били освободени под гаранция, съобщи агенцията.
"Алфа груп" направи изявление, в което се посочва, че Фридман не е арестуван; но в изявлението не се посочва дали Фридман е бил освободен под гаранция, според доклад на радио "Свободна Европа".

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БГНЕС/ТАСС

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