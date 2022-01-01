В Лондоне задержали трёх российских бизнесменов. Возможно, среди них — Михаил Фридман

Подозреваемым вменяется отмывание денег, заговор с целью мошенничества, дачи ложных показаний и обмана министерства внутренних дел.



Один из задержанных совпадает по возрасту с Фридманом pic.twitter.com/Iolpi1SNF6 — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 3, 2022

58-летний 🇷🇺 миллиардер задержан в Лондоне. Вероятно,это Михаил Фридман. Вместе с ним задержали 2 состоятельных бизнесменов.Они обвиняются в отмывании денег,заговоре с целью мошенничества, даче ложных показаний и обмане МВД.

Имена задержанных не сообщаются,их отпустили под залог. pic.twitter.com/g64R3tlxlu — Резервист 🤝❌ (@ifnov1) December 3, 2022

В Британии арестован российский олигарх Михаил Фридман.

После обысков 1 декабря, NCA провело масштабную операцию по аресту миллиардера, подозреваемого в отмывании денег ...Богатейший житель Лондона скоро возглавит тюремный Forbes 😂 pic.twitter.com/igKiURySoj — Володимир (@egjhysq60) December 3, 2022

по подозрения за пране на пари, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС, след като Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство съобщи, че е бил арестуван "богат руски бизнесмен".Според изявлението агенцията по престъпността заяви, че бизнесменът, чието име не посочва, е бил, заговор за измама на Министерството на вътрешните работи и заговор за лъжесвидетелстване. По-късно мъжът е бил освободен под гаранция, се казва в него., една оте включен в списъка на ЕС със санкции. ЕС нарече 58-годишния Фридман "висш руски финансист и сътрудник на близкото обкръжение на Путин", когато го включи в списъка със санкции в края на февруари.В изявлението си от съботасъобщи, че 58-годишният мъж е сред тримата мъже, задържани от служители на звеното за борба с клептокрацията в четвъртък в "резиденция за няколко милиона паунда" в Лондон. И тримата мъже са били освободени под гаранция, съобщи агенцията."Алфа груп" направи изявление, в което се посочва, че Фридман не е арестуван; но в изявлението не се посочва дали Фридман е бил освободен под гаранция, според доклад на радио "Свободна Европа".