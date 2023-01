Всички 72 души на борда на разбилия се днес в Непал пътнически самолет са загинали, предаде ТАСС, като се позова на авиокомпания "Йети еърлайнс".



"Всички са загинали - 68 пътници и четирима членове на екипажа", каза за агенцията представител на непалския въздушен превозвач.



Предишните данни бяха за 68 жертви.



Пътнически самолет на "Йети еърлайнс", изпълнявал полет от столицата Катманду до Покхара, със 72 души на борда се разби малко преди да кацне на новото летище на туристическия град. Това е най-смъртоносната самолетна катастрофа в Непал от три десетилетия.



Причината за трагедията се изяснява. Метеорологичните условия в района са били добри.



Пътниците на борда са били 53 непалци и 15 чужденци - петима индийци, четирима руснаци, двама южнокорейци и по един австралиец, аржентинец, ирландец и французин.



Спасителните екипи на мястото на катастрофата спряха работа с падането на нощта и ще се върнат утре.





