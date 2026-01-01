От 21 до 24 октомври ще се състои първото посещение на българския патриарх Даниил в пределите на Света гора – Атон, съобщиха от Българската патриаршия. Патриархът ще посети монашеската република по покана на братството на Зографската света обител "Св. великомъченик Георги Победоносец".

Предстоятелят на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) ще посети и други свети манастири, както и ще се срещне със Свещения Кинотис. Това е върховният административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Света гора.

Българският патриарх Даниил ще възглави и всенощното бдение за празника на светите 26 Зографски мъченици, пожертвали живота си за православната вяра, изгорени от латинците през 1274 г. Той ще се срещне и беседва с братството на светата обител и ще се поклони на светини, пазени в славянобългарския манастир, съобщават от Българската патриаршия. На Света гора има православни манастири, а главният град и административен център е Карея.

На 4 февруари българското правителство в оставка одобри финансиране в размер на 1 500 000 евро за капиталови разходи, за продължаване на дейностите, свързани с ремонта на пътя от пристанището до манастира "Св. великомъченик Георги Зограф" на Света гора, съобщи тогава правителствената пресслужба.

По този начин ще се създаде възможност многобройните поклонници от страната и чужбина да посещават манастира, който е част от колективен паметник на културата със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО. Ще бъде улеснен и обезопасен достъпът до манастира, поясниха тогава от Министерския съвет.