Румънският президент Никушор Дан свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT) в четвъртък, 22 октомври, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на източници.

Във фокуса на дневния ред ще бъде ситуацията със сигурността в Черно море, отбелязва медията.

Очаква се членовете на CSAT да анализират ситуацията в Черно море в контекста на руските атаки, а също така и покупката на военно оборудване.

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Съобщението идва след като миналата седмица два търговски кораба бяха атакувани край бреговете на Румъния, а други два - край бреговете на България.

Това ще бъде петото заседание на Върховния съвет за национална отбрана, свикано от държавния глава през 2026 г., отбелязва новинарският сайт Зиаре.

Последното заседание се състоя на 7 септември 2026 г., като на него беше одобрен Планът за въоръжаване на армията на Румъния за периода 2027-2036 г. и беше направена оценка на прилагането на европейската програма SAFE, напомня изданието.