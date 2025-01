Деветнайсет души, 18 от които нападатели, загинаха при престрелка между силите за сигурност и въоръжени лица, атакували президентския дворец в столицата на Чад Нджамена, съобщи правителството, цитирано от Франс прес.

"Има 18 загинали и шестима ранени" от отряд от 24 души, извършил нападението, а "ние дадохме една жертва и трима ранени, един от които тежко", каза пред АФП правителственият говорител и външен министър Абдераман Куламала.

По-рано беше съобщено за стрелба близо до президентския дворец в центъра на столицата Нджамена. Представители на властите посочиха, че неизвестни лица са атакували двореца, но допълниха, че нападението бързо е било отблъснато.

Районът около президентството е отцепен, по улиците са разположени танкове и полицейски сили. Жители на столицата също са се запътили натам, за да се включат в митинг в подкрепа на чадския президент Идрис Деби Итно.

Chad Government Spokesperson: Terrorist Attack Foiled



📹 In a live broadcast, Chad's government spokesperson, Abdel Rahman Ghulam Allah, stated:



🔶 Individuals attempting to destabilize the country have been neutralized.

🔶 The attack was carried out by around 50 "Boko Haram"… pic.twitter.com/IbG6XJ5pjs