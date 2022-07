Британският премиер Борис Джонсън ще подаде оставка, твърди в. "Мирър", цитиран от Ройтерс. Според изданието служителите на канцеларията на Джонсън на "Даунинг стрийт" 10 са били уведомени, че той ще се оттегли.

Британският премиер ще направи изявление "да часове", съобщи Би Би Си, потвърждавайки, че той възнамерява да подаде оставка.



Boris Johnson will resign as Conservative leader today, continuing as UK prime minister until autumn, the BBC understands https://t.co/8rGDpvoXVe