на 34-годишна възраст.Той бешеУебсайтът TMZ съобщи, чев дома си в Ланкастър, Калифорния, в събота сутринта. Представители на неговия екип потвърдиха смъртта му.„В момента е наистина лош момент, опитваме сеи каква е причината за това“, казаха те.„Ние сме същоколкото всички, и се надяваме, че феновете могат да дадат мисли и молитви на семейството му.“TMZ също съобщи, че(18:00 GMT), след като е получила сигнал за удавяне.Картър започвана редица турнета и концерти, а също така има успешна солова кариера.В края на 90-те и началото на 2000-та той, първият от които е издаден, когато е само на девет години.Вторият му албум, Aaron's Party (Come Get It), е издаден през 2000 г. и става три пъти платинен.Той включваше синглите I Want Candy, Aaron's Party (Come Get It) и That's How I Beat Shaq. След албума той отново подгрява Backstreet Boys и Britney Spears на турнето Oops!... I Did It Again.След като порасна, Картъра също така се появи в мюзикъли на Бродуей и в американското телевизионно шоу Dancing With The Stars.Той се сблъска с редица борби,и подавайки молба за фалит през 2013 г. заради милиони долари дълг, голяма част от който е свързан с данъци.Той също имаше няколко сблъсъка с властите заПо-рано тази година той каза пред Daily Mail, че“.„Не съм такъв, какъвто някои хора се опитват да ме нарисуват“, каза той пред изданието.„Ако някой иска да ме нарече катастрофирал влак, добре, аз съм бил влак, който еСинът на Картър Принс е роден през 2021 г. и според The ​​Hollywood Reporter той е влязъл в рехабилитация по-рано тази година в опит да получи попечителство над него.След обявяването на смъртта на Картър,излезе с изявление, в което се казва, че „все още е в процес на приемане на тази неприятна реалност“., добави тя.Колеги от поп звездите от 90-те New Kids on the Block отдадоха почит на Картър, като казаха, че са „шокирани и натъжени“ от смъртта му.