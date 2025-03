Звездата от „Междузвездни войни“, „Трансформърс“ и „Батман“ Клайв Ревил е починал на 94-годишна възраст след дълга битка с деменция, предаде "The Sun".

Актьорът е издъхнал на 11 март в дом за възрастни хора в предградието Шърман Оукс в Лос Анджелис, само няколко седмици преди да навърши 95 години.

Дъщеря му Кейт потвърди тъжната вест пред The Hollywood Reporter.

