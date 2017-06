Пчели блокираха входа на небостъргач в Манхатън (СНИМКИ)

A swarm of bees brings Manhattan to a standstill #bees #beekeeping https://t.co/zbihcTL7n5 pic.twitter.com/0pASUtMb4m

Bees in Manhattan's Financial District @ 85 Broad Street pic.twitter.com/E2tSnP5DFY

VIDEO: Swarm of bees invades van, shuts down traffic in Midtown Manhattan https://t.co/GwoXKJHsl1 pic.twitter.com/I0MF6GKzMk