Останките на катастрофирал дрон са били открити днес в румънския окръг Бузъу, съобщи Аджерпрес.

Към мястото са изпратени експерти от Министерството на националната отбрана и от Румънската разузнавателна служба за проверка на останките.

Според информация на окръжните власти дронът е бил открит в селището Мошещ в община Робяска. Сигналът е бил подаден на спешния телефон 112 от местен жител.

Дрон е паднал на територията на Румъния

Окръг Бузъу е в Източна Румъния, но не е граничен с Украйна.

Сутринта румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че през нощта радарите са засекли група от въздушни цели североизточно от украинския град Вилкове на делтата на Дунав. Превантивно чрез системата РО-АЛЪРТ е било изпратено предупреждение до населението в северната и източната част на румънския окръг Тулча, но не е било засечено нарушение на румънското въздушно пространство.