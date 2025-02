Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви днес, че е осуетила атентат срещу високопоставен духовник от Руската православна църква, описван от руски медии като изповедника на руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.

ФСС "осуети атентат, планиран от украинските специални служби срещу митрополита на Симферопол и Крим Тихон", се казва в изявление на службата.

Според ФСС е било планирано атаката да бъде извършена от руски гражданин и украински гражданин, единият от които е духовно лице, а другият - помощник на митрополита. Двамата били вербувани миналата година посредством комуникационното приложение "Телеграм".

ФСС изтъква, че двамата вербувани са получили от украинското разузнаване взривно устройство, което е следвало да поставят в жилището на митрополита в Москва. Двамата са арестувани в руската столица, като при задържането са иззети едно взривно устройство и два фалшиви паспорта.

ФСС разпространи видеозапис, на който се вижда как заподозрените биват арестувани и правят самопризнания.

