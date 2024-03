Големите световни фотоагенцииновата снимка на принцесата на Уелс с нейните деца поради опасения, че изображението е "Снимката се появи в публичното пространство в неделя, след което агенции сред които Ройтерс, Асошиейтед прес (АП), Getty Images и Агенция Франс прес (АФП) предупредиха медиитеи архиви.

Според Асошиейтед прес снимката показва "".„Асошиейтед прес първоначално публикува снимката, която беше. АП по-късно оттегли изображението, тъй като при по-внимателно разглеждане изглежда, че източникът е манипулирал изображението по начин, който не отговарят на стандартите за снимки на агенцията".Въпросната фотография беше публикувана по случайи показва Кейт, заобиколена от нейните трите деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Твърди се, чеот престолонаследника принц Уилям.



Някои коментатори изразиха предположения, че е възможно снимката да е направена с изкуствен интелект или с програми, подобни на Фотошоп.

Подозренията за истинността на снимката идват и заради липсващия сватбен пръстен на Кейт и позицията на ръката на принц Луи.

What’s going on with the photoshopped sleeve area 🤔 pic.twitter.com/8gz33qxVjj