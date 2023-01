🇦🇫This winter in Afghanistan has been particularly harsh. Freezing weather has killed at least 124 people over the past few weeks.



https://t.co/cQkRbvFqs6 — The New Humanitarian (@newhumanitarian) January 24, 2023

са загинали през, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на информация от талибански служител.Броят на жертвите се е удвоил за по-малко от седмица, тъй като милиони хора са изправени пред ниските температури и получават минимална хуманитарна помощ.Страната преживява една от най-студените зими. В началото на януари температурите паднаха до минус 28 градуса по Целзий, далеч под средната стойност за страната.Влиянието се влошава от ограниченото количество хуманитарна помощ, която се разпределя в страната.Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (UNOCHA) съобщи в Twitter в неделя, че доставя помощи като одеяла, отопление и подслон на около 565 700 души."Но са необходими много повече средства в условията на един от най-студените периоди от години", добави тя.