104 души са загинали, а повече от 760 са ранени, след като израелски войници откриха огън по цивилни, събрали се в пункт за раздаване на помощи в палестинската територия, съобщи министерството на здравеопазването в управляваната от Хамас Ивица Газа, предаде АФП.





Dozens of Palestinians have been killed or wounded after being shot while waiting for aid in northern Gaza. At least one empty aid truck was used to transport casualties to a nearby hospital. pic.twitter.com/jhkIVNgQHY