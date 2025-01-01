Един мъж в критично състояние бе настанен в болницата на Червения кръст след експлозия в ресторант в атинското предградие Халандри на 24 март.

Според съобщенията се предполага, че той е готвачът на ресторанта. Друг човек е получил леки наранявания, пише „Катимерини“.

#antireport An explosion at a restaurant in Chalandri, Athens, injured two workers on the evening of March 25. Non-existent safety measures and overwork are crippling and murdering workers. We respond by organizing and intensifying the class war! pic.twitter.com/5y8PSvQQb3 — ΕΣΕ Ρεθύμνου (@eserethymnou) March 26, 2025

Пожарът е избухнал малко преди 23:00 ч. в заведението на авеню „Кифисиас“. По първоначални данни той е започнал в кухнята, вероятно вследствие на експлозия на газова бутилка.

Explosion and Fire at Halandri Restaurant Leaves Two Injured https://t.co/jTS36NqzTR pic.twitter.com/XJjnThqPVh — Greek City Times (@greekcitytimes) March 26, 2025

Пожарът, описан като малък по мащаб, бързо е овладян от пожарникарите. На мястото на инцидента са изпратени осем пожарникари и три пожарни автомобила. В момента властите разследват точната причина за инцидента.