Един мъж в критично състояние бе настанен в болницата на Червения кръст след експлозия в ресторант в атинското предградие Халандри на 24 март.

Според съобщенията се предполага, че той е готвачът на ресторанта. Друг човек е получил леки наранявания, пише „Катимерини“.

#antireport An explosion at a restaurant in Chalandri, Athens, injured two workers on the evening of March 25. Non-existent safety measures and overwork are crippling and murdering workers. We respond by organizing and intensifying the class war! pic.twitter.com/5y8PSvQQb3