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Един мъж в критично състояние бе настанен в болницата на Червения кръст след експлозия в ресторант в атинското предградие Халандри на 24 март.

Според съобщенията се предполага, че той е готвачът на ресторанта. Друг човек е получил леки наранявания, пише „Катимерини“.

 

 

Пожарът е избухнал малко преди 23:00 ч. в заведението на авеню „Кифисиас“. По първоначални данни той е започнал в кухнята, вероятно вследствие на експлозия на газова бутилка.

Пожарът, описан като малък по мащаб, бързо е овладян от пожарникарите. На мястото на инцидента са изпратени осем пожарникари и три пожарни автомобила. В момента властите разследват точната причина за инцидента.

БГНЕС

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