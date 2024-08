Darvaza Gas Crater |Travel to Turkmenistan🇹🇲 pic.twitter.com/dAgtlvIEMp — 6151 (@besidecoffee) April 18, 2024

PUERTA AL INFIERNO (Door to Hell), Turkmenistán (antigua Unión Soviética) también llamada pozo o cráter de Darvaza.

Рядкост е промишлена авария да се превърне вНо когато съветски проучвателен екип сондира за природен газ в Туркменистан преди повече от, се казва, че те са предизвикали верижна реакция, която е създала газовия кратер–, гигантска, огнена дупка, която в крайна сметка се е превърнала в най-търсената гледка в страната.Наричан още “Портите на ада” и “Блясъкът на Каракум”, феноменът е причинен от, подхранвани от метан, излизащи от десетки отвори по дъното и стените на кратера. Стоейки около ръба, можете да почувствате силна топлина, излъчвана от дупката. Особено драматично е през нощта, когато огнени езици пламтят под тъмно небе.Ограден отв отдалечена част на пустинята Каракум, кратерът е най-желаната спирка на почти всяка обиколка на централноазиатската нация.Когато пътниците за първи път са започнали да отиват в Дарваза, е нямало услуги или удобства - всеки е носел всичко необходимо за нощувка. Днес има три постоянни лагера с нощувки в юрти или палатки, както и храна и моторизиран транспорт до ръба на кратера за тези, коитоКратерът е широк приблизително 230 фута () и дълбок 100 фута (), с вертикални стени, които се спускат рязко в скалисто поле от отломки, разпръснато по дъното. През 2018 г. беше добавена предпазна ограда, за да попречи на посетителите да се приближат твърде близо до пламтящата дупка.“Това екоято звучи почти толкова интересно, колкото стара газова печка", казва авторът, който пише за кратера в ” Stans By Me: A Whirlwind Tour Through Central Asia.““Но всъщност аз намирам кратера за доста зловещ.”Въпреки силното търсене, пламъците в кратера може скоро да се загасят. На няколко пъти правителството на Туркменистан спомена възможността по някакъв начин даМеждувременно тези, които посещават Дарваза от години, казват, че пламъците са“Бих казал, че гори на около, на което за първи път станах свидетел там през 2009 г.", казва Дилън Лупин, чиято агенция Lupine Travel беше един от пионерите в привличането на туристи в Туркменистан.“Много по-голяма площ от кратера имаше пламъци, горящи в него тогава. Сега има по-малко иколкото бяха.”“Преди имаше повече пламъци, отколкото сега, вероятно защото газовият джоб се, каза местен гид на CNN.Никой не е съвсем сигурен кога газовият кратер се е отворил.“Има много разногласия относно това как е започнало", казва, канадски авантюрист и телевизионен водещ, който е единственият познат човек, който е изгонил в газовия кратер.“Не знам на какво да вярвам. Има толкова много истории и митология с това място.”Според Курунис основната обща теория е, че кратерът се е образувал презЗасега газовият кратер Дарваза продължава да изумява посетителите, които правят дългия и труден преход през пустинята Каракум, за да видят случайното природно чудо на Туркменистан.