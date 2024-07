Who is J.D. Vance's wife Usha Vance? What to know about family https://t.co/m04HB4pp4Q pic.twitter.com/KxZxnjmt6J — Newsweek (@Newsweek) July 15, 2024

, съпругата на новоизбрания кандидат за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп,направи своя дебют на националната политическа сцена, когато представи съпруга си наВанс представи 39-годишния си съпруг като „“, който е преодолял травмите от детството си, за да учи право в Йейл. Тя го описва като „силен морски пехотинец,и да гледа филма „Бейб“.Тя сравнява своето възпитание в средната класа вс неговия опит, когато е израснал в бедност в„Фактът, че с Джей Ди успяхме да се срещнем,, е доказателство за тази велика страна“, казва 38-годишната Ванс. „Това е и свидетелство за предимствата на Джей Ди.“Двойката се среща в, който завършват през 2013 г.В телевизионно интервю през юни Ванс заяви, че е отгледана в религиозно семейство, а родителите ѝ са хиндуисти. Скоро след новините за избора на Тръмп за вицепрезидент и след откриването наВанс е жертва на расови коментари и нападки в социалните медии.Уша Ванс е корпоративен адвокат с връзки с двамаВ изявление късно в понеделник тя съобщи, че подаваот адвокатската си кантора Munger, Tolles & Olson, за да подкрепя съпруга си и трите им деца.По-долу е представен преглед на нейната юридическа кариера, която преминава от Йейл доВанс е била редактор на „Йейлско юридическо списание“ и отговорен редактор на „Йейлско списание за право и технологии“, както и е участвала в курсове, предлагащиСред съучениците на двойката по право в Йейл е и бизнесменът, който се кандидатира неуспешно за президентската номинация на републиканците през 2024 г.Уша Ванс е билапо време на мандата му през 2017-2018 г., като заемаше едно от четирите желани места в кантората му. Адвокатските сътрудници помагат при проучването на делата и изготвянето на проекти на решения.По време на този мандат Робъртс е автор на решението с 5-4 гласа, с което се, насочена към няколко държави с преобладаващонаселение. В друго решение Робъртс беше в мнозинството 7-2, което подкрепи християнски пекар, отказал да направи сватбена торта за гей двойка.По-рано Ванс е била служител по право в Кентъки за сегашния, когото Тръмп веднъж обмисляше за свободното място във Върховния съд. През 2014 г. тя е служител във влиятелния окръжен съд на окръг Колумбия за, който беше номиниран от Тръмп и утвърден за член напрез 2018 г.Корпоративен ЮристСпоред онлайн биографията, която вече е премахната от уебсайта на фирмата, Ванс, сътрудник във фирмата „Munger“ с 200 адвокати, се е занимавала с граждански дела и обжалвания.Сред клиентите на фирмата, сред чиито основатели е покойният Чарли Мънгър, саСред клиентите на Ванс са били подразделение на компанията, сочат съдебни документи.В понеделник говорител на Мънгър заяви, че Ванс е била