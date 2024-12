Карлос Насар постави световен рекорд от 183 килограма в изхвърлянето в категория до 89 килограма по време на световното първенство по вдигане на тежести в Манама. Той подобри с един килограм стария рекорд на Джейсон Лопес от Колумбия и така вече държи най-добрите постижения в изхвърлянето (183 килограма), изтласкването (224 килограма) и двубоя (404 килограма).

🚨WR🚨 Karlos NASAR 🇧🇬 starts the M89 session in a very strong way, with a new WR (also Junior) in the Snatch, with a successful lift of 183kg!!! CONGRATS!