Jaguar представи дългоочаквания си електрически концептуален автомобил в Маями на 3 декември, само часове след като се появиха снимки на ребрандираната кола онлайн.

Първите реакции онлайн показват, че превозното средство може да се стори по-познато на феновете на Барби или Розовата пантера, отколкото традиционните собственици на Jag, съобщи в. „Гардиън“.

Моделът включва лазерно гравирано лого на Jaguar в месингов слитък от всяка страна на автомобила, който се отваря, за да разкрие обърнати назад камери, които осигуряват на водача изглед, подобен на този от обикновените странични огледала, чрез екрани, разположени в салона.

Най-привлекателната характеристика, освен цветовете, включва липсата на задно стъкло. Вместо това камерите за задно виждане са монтирани под златни лепенки зад предното колело.

Над големите колела и арките на колелата предната част на колата е закрита от стъкло, което изглежда се слива със страничните прозорци, които се стесняват към задната част на автомобила. Това допринася за това, което Autocar описва като „ефект на обвивка, напомнящ състезателна каска“.

I feel the same way about the new Jaguar as I do about the Cyber Truck: It’s not for me, but I’m happy it’s out there.



We need innovators to push the envelope because otherwise we end up with an over saturation of indistinguishable white SUVs. pic.twitter.com/mQWxHxy7jT