България не се класира за финала на „Евровизия“

Русия е изключена и от участие в Евровизия

Конкурсът за песен напопадна в центъра напо време на партито за старта на събитието в Италия. Всички жени са били, което се е състояло миналия уикенд и на което са присъствали изпълнители, беквокалисти, танцьори и ВИП гости.От "Евровизия", която организира ежегодния трансконтинентален певчески маратон,, съобщава „Дейли Мейл“.Една от жените, назована като Киара, се е свързала с групата за кампании в стил "Me Too" (Non Una Di Meno), за да каже, че е била опипвана. Тя твърди, че е била "Друга жена, присъствала на партито на червения килим, което се е състояло в двореца "Венария" в покрайнините на Торино, заяви:. Тя продължи: "Непрекъснато ни прегръщаха, а един сложи ръка на кръста ми и се опита да ме целуне. Успях да се измъкна, но след това някой друг се опита да направи същото., които бяха там, за да бъдат домакини, и накрая много от тях си тръгнаха заради случващото се". Жената, която е на 20 години, добави: "Наистина очаквах с нетърпение да бъда доброволец на „Евровизия“, но никога не съм очаквала да се случи нещо подобно. Това, което трябваше да бъде едно прекрасно преживяване, се превърна във вечер на опипване и тормоз. Това е нещо, което може да се случи в нощен клуб, но никога не съм очаквала подобно нещо да се случи на такова събитие“.. Мястото, което е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, беше домакин на откриването натози уикенд, но се предполага, че делегацията на Обединеното кралство не е присъствала. В различни съобщения в социалните медии се говори за, за да дадат старт на конкурса на така наречения тюркоазен килим.Авторитетният италиански вестник „Corriere Della Sera“ съобщи, че е разговарял с няколко доброволки, които са присъствали на партито и са разказали за ужасяваща нощ на тормоз.Една от тях, наречена Франческа, разказва: "Бях с друго момиче и".Тя добави: "В началото беше доста скучно и неангажиращо, но когато барът отвори и започнаха да се сервират безплатни напитки, всичко се промени напълно. Тези танцьори бяха прекалили с алкохола и започнаха да ни докосват навсякъде, а един от тях ме докосваше по дупето. Но ние не отидохме при властите, защото не искахме да създаваме проблеми".Мартин Остердал от Европейския съюз за радио и телевизия, който организира фестивала, заяви, че "не знае за никакви оплаквания", докато италианската телевизия, която осигурява репортажа, с изпълнителен продуцент Симона Марторели заяви, че "е чула за съобщенията и ги проверява".Алесандра Айрес от градския съвет на Торино, който организира доброволците, заяви: "Ако бях забелязала подобно нещо, щях да се намеся и да спра събитието. Мога да ви уверя, че бях на партито през цялото време и това не се е случило. Може би е имало един-единствен коментар, който повдига вежди, но всичко това се дължи на ентусиазма на партито и е жалко, че някой иска да хвърли кал върху това прекрасно събитие“.Говорител на песенния конкурс "Евровизия" заяви пред MailOnline: "Градският съвет вече отрече всичко това. Това не се е случило“.