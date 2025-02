Полицията в индийския град Бенгалуру спря импровизиран концерт на британската поп звезда Ед Шийрън. Местен полицай дори изключи микрофона на певеца на Чърч Стрийт - претъпкана с хора зона за пазаруване и развлечения.

Молбата на екипа на звездата за концерт на улицата е била отхвърлена, за да се избегнат задръстванията в района. Шийрън обаче настоявал, че е имал предварително разрешение от местните власти.

- Ed Sheeran took up the streets to surprise everyone in Church street, Bengaluru.



- But a police officer just walked up, pulled the plug, and ended up surprising Ed Sheeran instead.



India is not for beginners-level infinity. 😭🤣



pic.twitter.com/KlUQ8sfsV9