Църквата „Свети Вартоломей” е най-старият енорийски храм в Лондон и празнува своята 900-на годишнина. Но църкви като тази стават все по-голяма рядкост във Великобритания. Около 2000 храма през последните 10 години са затворили врати. Въпреки възхода след COVID пандемията, посещенията в тях спадат, съобщава Voice of America.



Проучване показва, че ¼ от англиканските църкви вече не провеждат ежеседмични служби, а само 6% от британците се определят като практикуващи християни. "Има много причини за това църквите да затварят врати. Част от това се корени в отдръпване от вярата", заяви отец Матю Уокър.



Много от сградите пък променят предназначението си. Храм в сърцето на лондонското Сити сега е част от парк. Камбаните пък са пренесени във винарна в Калифорния. „Когато храм спре да се използва по предназначение, това е трагедия. С това идва и загуба за общността – на споделено пространство, където се съхраняват спомените”, коментира отец Уокър.



В квартал "Мейфеър" в централен Лондон храм е преобразен в зона за хранене. На това място американци са се молели по време на Втората световна война. “Много храмове затварят, а като място за поклонение, ние трябва да търсим нова употреба за тях. Това и се опитваме да правим тук” заяви пред Voice of America Андреа Раска, директор на Mercato Metropolitano. Заведението помага на бежанци, жени предприемачи, хора от цял свят. "Убедихме своя наемодател да съхрани това място за уроци по кулинария, музика за деца или за възрастните, където да могат да поиграят карти", каза Раска.



И докато някои храмове срещат трудности, други отбелязват ръст на посещенията, макар и скромен. Такъв е случаят при някои католически храмове, пише Voice of America.