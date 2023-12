🚨| 🇮🇶🇺🇸 US Embassy in Baghdad, Iraq, has been targeted by a barrage of rockets. pic.twitter.com/b5TMuEMtN7 — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) December 8, 2023

🇮🇶⚡🇺🇸 || Sirens have been activated near the US Embassy in #Baghdad and several explosions have been reported. pic.twitter.com/219FZq4odV — Mister J. - مسٹر جے (@Angryman_J) December 8, 2023

BREAKING: Explosions heard near the US embassy in Baghdad's Green Zone pic.twitter.com/RKdNcjDYRW — The Cradle (@TheCradleMedia) December 8, 2023

са били чути в близост донав силно укрепенатарано тази сутрин и са били задействани, призоваващи хората да намерят укритие. Това става ясно отот мястото на събитието в социалните мрежи, потвърдени от информиран източник, цитиран от Ройтерс.Засега. Не става ясно дали системите за противовъздушна отбрана на посолството са били задействани и дали е имало щети.Силите на САЩ във военните бази в Ирак и Сирия бяха мишена на повече отот средата на октомври, за които пое отговорност организация, обединяваща въоръжени групировки на иракските мюсюлмани шиити. Дипломатическите мисии досега бяха пощадени при тази последна вълна от атаки, отбелязва Ройтерс.