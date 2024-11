Дрон е прелетял над руското посолство в шведската столица Стокхолм и е излял боя в двора, съобщи шведската полиция.

Не са направени арести и няма идентифицирани заподозрени, добави полицейският говорител.

Разследващите ще проверят дали инцидентът е свързан със съобщението за вандалски акт в посолството на Швеция в Москва, каза говорителят. Вчера, 28 ноември, трима мъже напръскаха сградата на посолството със спрейове и хвърляха бутилки в двора му, преди да бъдат арестувани.

The Embassy of Sweden was vandalized in Moscow, 3 men were detained - Nexta pic.twitter.com/FPR1V37FfR