Добре известно е, че що се отнася до, времето е от съществено значение.Проучване показва, чеводи до, увеличавайки продължителността на дните с „безпрецедентна“ скорост.Статията, публикувана в Proceedings of the National Academy of Sciences, показа, че водата, която тече от Гренландия и Антарктида, води до увеличаване на масата околоказва за АФП съавторът Сурендра Адхикари от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.„Това е като при пируета на фигурист, който първо държи ръцете си близко до тялото, а след това ги протяга“, добави съавторът Бенедикт Соя от ETH Цюрих.„Първоначално бързото въртене става по-бавно, защото масите се отдалечават от оста на въртене, увеличавайки физическата инерция“.Обикновено Земята се смята за сфера, но е по-точно да се нарече „облитен сфероид“, който е по-малко изпъкнал около Екватора, малко като сачма.Нещо повече, формата ѝ непрекъснато се променя, от въздействието на ежедневните приливи и отливи, които влияят на океаните и земната кора, до по-дългосрочните ефекти от дрейфа, тектоничните плочи и резките, силни размествания, причинени от земетресения и вулкани.Статията се основава на техники за наблюдение катос много дълга база, при която учените могат да измерят разликата във времето, необходимо на радиосигналите от космоса да достигнат до различни точки на Земята, и да използват това, за да направят извод за промените на ориентацията на планетата и продължителността на деня.Използвана е и Глобалната система за позициониране, която измервамного прецизно, с точност до около една стотна от милисекундата, и дори са разгледани древни записи на затъмнения от преди хилядолетия.Ако Земята се върти по-бавно, тогавас няколко милисекунди спрямо стандартната мярка от 86 400 секунди.Понастоящем по съществена причина за забавянето е гравитационното привличане на Луната, която дърпа океаните в процес, наречен „приливно триене“, който в продължение на милиони години води до постепенно забавяне от 2,40 милисекунди на век.Но новото изследване стига до изненадващо заключение, че ако хората продължат да изпускатс високи темпове, ефектът от затоплянето на климата ще бъде по-голям от този на притеглянето на Луната до края на XXI век, казва Адхикари.лиматът е довел до удължаване на дните с около– а при най-лошия сценарий на високи емисии само климатът ще доведе до удължаване на дните с 2,2 милисекунди до 2100 г. в сравнение със същата базова линия.Това може да не звучи като голяма разлика и със сигурност не е нещо, което хората са в състояние да възприемат.Но „определено има много последствия за космическата и земната навигация“, казва Адхикари.Познаването на точната ориентация на Земята във всеки един момент е от решаващо значение, когато се опитваме да комуникираме с космически кораб, като например сондите „Voyager“, които сега се намират далеч отвъд нашата Слънчева система, където дори малко отклонение от един сантиметър може да се окаже с километри по-далеч, докато достигне целта си.