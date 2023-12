K-pop иконата Солби се сблъсква с кибертормоз в разгара на кариерата си. За да се спаси, тя търси "убежище" в рисуването. Докато дигиталните атаки променят личния ѝ живот и кариера, тя започва да използва изкуството, за да се бори с негативните емоции и да повишава осведомеността за въздействието на кибертормоза по целия свят, разказва Voice of America (VOA).



Тя се е посветила на каузата за борба с агресията във виртуалното пространство



K-pop иконата Солби се сблъсква с кибертормоз в разгара на кариерата си. За да се спаси, тя търси "убежище" в рисуването. Докато дигиталните атаки променят личния ѝ живот и кариера, тя започва да използва изкуството, за да се бори с негативните емоции и да повишава осведомеността за въздействието на кибертормоза по целия свят, разказва Voice of America (VOA).



Солби разказва, че преди е била певица в Южна Корея, а сега вече е и художник. "Сега чувствам че танцувам върху платното. Изкуството може да излекува ума ми“, споделя тя.Днес Солби е известна като Ноу Джиян.



Певицата разказва, че е направила дебюта си с група Typhoon и е била изключително успешна, работела много, за да постигне мечтата си и да стане популярна. Връщайки се назад, тя си спомня, че тогава хората не са били толкова негативни в коментарите си, тъй като сайтовете не са били толкова популярни. Младата художничка разказва, че през 2011 г. се появява фалшиво нейно видео със сексуално съдържание. "Дори и да казвах, че не съм аз, те не ми вярваха", казва тя. Ноу споделя, че това било шокиращо и за нейната майка и се наложило тя да бъде хоспитализирана. Част от коментарите към нея са били изключително обидни, разказва певицата пред Voice of America (VOA).



„Исках да преодолея това, да живея. Затова започнах да ходя на психотерапевт. Той ме посъветва да рисувам картини като част от лечението. Така започнах да се занимавам с изкуство“, разказва тя.

„Когато се чувствах изоставена, се възстановявах чрез изкуството. Оттогава имам куража и надеждата, че мога да живея нов живот. Участвах в пърформанс с картина, в който представих изживяванията и влиянието на кибертормоза и емоционалните рани, които оставя той. Чрез това исках да поставя болката в кутия и да продължа живота си напред“, споделя художничката.



По нейни думи К-pop културата е станала много популярна, но хората виждат само цветната страна. Ноу обаче смята, че е много опасно феновете да виждат изпълнителите като продукт. Художничката е на мнение, че К-pop звездите са хора със свободен дух и имат силна индивидуалност.



Смъртта на млада корейска изпълнителка показа тъмната страна на индустрията. К-pop звездата Сули бе намерена мъртва в дома си.



Според полицията изпълнителката е страдала от депресия. Тя също била жертва на кибертормоз и говорела много активно за това в публичното пространство.



Солби смята, че никога не знаеш през каква болка преминава някой, освен ако не изпиташ лично неговите емоции. Художничката, заедно с екипа си, са поели активна кампания за борба срещу кибертормоза в Южна Корея и по света.



Художничката заявява, че хората, които тормозят в интернет пространството са престъпници. "Този тип агресия не е насочен само към популярни личности. Мисля, че хейтърите никога няма да изчезнат. Но ако не се откажа и продължа по своя път, един ден те ще се срамуват от себе си", казва тя.