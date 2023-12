Президентът Джо Байдън не отрича, че местното население на страната е страдало много и федералното правителство има работа за вършене, съобщи Voice of America (VOA).



„Трудно е да излекуваш грешките от миналото, да промениш курса и да продължиш напред. Но действията, които предприемаме днес са ключови стъпки към новата ера на племенен суверенитет и самоопределение. Нова ера, основана на достойнство и уважение, която признава основните права на местното население да управлява и да се развива според собствените си условия“, каза американският президент по време на среща на върха с около 300 племенни лидери.



Той обяви повече от 190 споразумения, които включват: решение, което ще улесни достъпа до федерално финансиране; усилия за почистване на ядрени обекти; подкрепа на прехода към чиста енергия и работа по връщането на свещени за местните хора предмети.



Лидерът на една от най-големите групи, Чък Хоскин Дж., каза пред VOA, че усилията на правителството са били много положителни и се надява това да продължи.



„Най-важното за племето чероки, а и за всички племена, е ефективното разгръщане на ресурсите, след което да им бъде разрешено да ползват тези ресурси“, посочи лидерът.



Нашата история е свързана с отнемане на земи, напомнете на хората, че има начин да балансирате правата им, каза той. По негови думи САЩ се опитва да направи точно това, няма максимален успех, но има напредък.



„Уважението и достойнството, което всяко човешко същество заслужава, трябва да бъдат показани“, заяви Хоскин пред Voice of America (VOA).



По-младите членове на племето чероки казват, че имат големи очаквания. „Гласувах за Байдън през 2020 г. и вярвам, че има много повече, което може да се направи, особено по отношение на климата и начина, по който гледаме на продоволствения суверенитет“, каза поетесата Сарая Тейлър.



За конфликта в Газа Сарая посочи, че ако подобно нещо се случи с тях, тя би искала това да спре незабавно. По нейни думи, предвид това, че Байдън няма да призове за прекратяване на огъня в Газа, не знае дали би се случило така и при евентуален конфликт в техните земи.



Тейлър казва, че преодолява травмата на поколението с поезия, но и като се облича в традиционни дрехи, за да напомняния за артистичността и упоритостта на своя народ, информира Voice of America (VOA).