Шофьор се вряза с автомобил в тераса на кафене в града-домакин на Олимпийските игри - Париж. Поне един човек е загинал, трима са тежко ранени, а други са пострадали по-леко, съобщиха официални лица пред АФП.





🇫🇷 | UPDATE: Two suspects fled after crashing their car into a terrace in the 20th arrondissement of #Paris! pic.twitter.com/mqEiWDNoqE