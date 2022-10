след като снощи вв иранската столица избухна пожар, съобщи днес на сайта си съдебната власт в ислямската република, предадоха световните осведомителни агенции."Четирима затворници сапредизвикан от пожар, а 61 са ранени", гласи съобщение в Мизан онлайн, като уточнява, че четирима от ранените са в тежко състояние.

Иранската агенция ИРНА предаде, че. В болница са общо 10 пострадали.

Evin prison fire: Several dead after fire at Iran's notorious detention centrehttps://t.co/VIogDTEQ4o